Nicolas Raskin a envie de retourner au Standard en fin de carrière : "Je n'ai aucune rancœur, je vise au moins le cap des 100 matches avec eux"

Relégué dans le noyau B du Standard cet hiver car il n'avait pas réussi à trouver un accord sur une prolongation de contrat, Nicolas Raskin a finalement rejoint les Glasgow Rangers, en Écosse, où il est en train de se faire une place dans le milieu de terrain.

"Mon intégration se passe très bien, tout le monde est bienveillant avec moi, a développé Nicolas Raskin, contacté par Pierre Deprez. Je pensais que ce serait plus difficile, j'ai été surpris par la gentillesse de l'équipe ! Je pense que les supporters m'apprécient aussi, on est au début d'une belle histoire ensemble."

Supporter du Standard depuis qu'il est tout petit, le Waremmien espère toujours terminer sa carrière - et atteindre le cap des 100 matches, il en est à 96 - au sein de son club de cœur. Le Diablotin a digéré la manière dont s'étaient déroulés ses adieux avec le club liégeois.

"Pour que je reste au Standard, il aurait déjà fallu que le club s'y prenne plus tôt, a précisé le joueur de 22 ans. Après mes 30 matches joués lors de ma première saison au Standard, ils auraient dû me prolonger, sachant qu'il ne me restait qu'un an et demi de contrat. Une augmentation salariale ? Bien sûr, ça allait de pair, car mon contrat datait de quand j'avais 17 ans. Mais le plus important, c'était de trouver un compromis. Ma story sur Instagram ("Quand le respect n’est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné", ndlr) ? Je venais d'apprendre que je ne pouvais plus m'entraîner avec le groupe. Cela m'a blessé, car j'avais beaucoup donné pour mériter d'y être. Je suis très franc et honnête et j'ai réagi à chaud, je n'aurais pas dû. Cela n'a pas été interprété de la façon que je voulais. Ce sont mes émotions qui ont parlé, mais ce n'était pas spécialement la chose à faire (...). Je n'ai aucune rancœur vis-à-vis du Standard : je regarde quasiment tous leurs matches, j'ai digéré le fait qu'on n'ait pas trouvé d'accord. Mon objectif, c'est de retourner au Standard pour terminer ce que j'ai commencé : j'aimerais atteindre, au moins, le cap des 100 matches joués avec eux. J'aimerais y retourner plus tard, à la fin de ma carrière : j'ai déjà ça en tête, et j'en ai envie. Petit, j'ai toujours voulu jouer au Standard, et je l'ai fait. Je pense que ça s'est très bien passé, même si ça s'est fini un peu difficilement."