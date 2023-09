Nicolas Michaux, avec "Chaleur Humaine", devient coup de cœur des Médias Francophones Publics

Nicolas Michaux revient sur les devants de la scène après le succès d’Amour Colère sorti en 2020, soutenu notamment par France Inter, La Première, Radio Nova, La Blogothèque, BBC6 music et Télérama et la sortie remarquée en 2021 de la compilation Les Chutes et du single Amusement Park streamé plus de 2 millions de fois sur les plateformes.

Le 24 mai dernier, il a sorti le single Chaleur Humaine accompagné d’une vidéo réalisée à Ibiza. Après avoir tourné tout l’été sur La Première et France Inter, la chanson vient à présent d’être sélectionnée comme coup de cœur des Médias Francophones Publics.

Nicolas Michaux travaille actuellement en studio sur un nouvel album à paraître dans le courant de 2024. Un autre single extrait de l’album est annoncé pour début 2024.

Il sera en tournée en Europe en première partie d’Adam Green en mars prochain.