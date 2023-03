Nicolas Léonard, nouveau directeur de TV Lux : "Les chantiers ne manqueront pas, mais ceux-ci seront menés collectivement"

Ce mardi matin, Nicolas Léonard, le désormais futur directeur de TV Lux, était en visite de manière informelle dans les locaux du média de proximité. L’ancien chef d’édition de La Meuse Luxembourg nous a confié les trois raisons qui l’ont poussé à postuler à cette fonction. "Le premier argument pour avoir posé ma candidature, c’est l’équipe. Je crois beaucoup au projet humain de TV Lux, je connais déjà l’équipe éditoriale et quelques techniciens. Je ne connais pas encore l’équipe commerciale, mais je vais apprendre à la découvrir. Ensuite, je suis très attaché à la province de Luxembourg. J’en suis originaire, j’y vis et je sais à quel point les Luxembourgeois sont attachés à TV Lux. Et puis, évidemment, j’ai grandi au sein des médias de proximité et je sais que nous sommes dans une période où les défis seront nombreux. C’est ce qui me motive", nous explique-t-il.

Prise de fonction le 2 mai

Cela faisait 4 mois qu’une procédure de recrutement était en cours suite au départ pour raisons de santé de l’ancien directeur, François Jongen. Malgré les nombreux défis techniques, humains et éditoriaux qui s’annoncent, l’ancien chef d’édition de La Meuse Luxembourg n’est pas effrayé par la charge de travail. "Pas du tout. Je pense que les choses vont se mettre en place naturellement. Je vais bien sûr prendre le temps de prendre connaissance des dossiers avec l’aide précieuse de Laetitia Rausch. Je souhaite aussi m’entretenir de manière individuelle avec chaque membre de l’équipe. Les chantiers ne manqueront pas, mais ceux-ci seront menés collectivement. Nous sommes, avec l’équipe de TV Lux, tous embarqués dans le même projet pour le mener à bien", complète le nouveau directeur. Originaire de Châtillon (Saint-Léger), Nicolas Léonard, 49 ans, prendra officiellement ses fonctions le 2 mai prochain.