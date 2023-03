Nicolas Léonard est le nouveau directeur de TV Lux

Ce lundi soir, le conseil d’administration de TV Lux s’est réuni pour élire le ou la nouvelle directrice de la chaîne. Deux candidats étaient en lice pour obtenir le poste. Et c’est finalement Nicolas Léonard qui a été désigné. Une figure bien connue de la presse de chez nous puisqu’il fut rédacteur en chef du journal "La Meuse Luxembourg" durant plusieurs années avant d’occuper les mêmes fonctions au Grand-Duché pour le journal "Paperjam". Nicolas Léonard, 49 ans, originaire de Saint-Léger, succède donc à François Jongen qui avait démissionné le 10 octobre dernier pour raisons de santé. La date d’entrée en fonction du nouveau directeur n’a pas encore été communiquée.

Voici le communiqué de Pierre Neuville, Président de TV Lux :

J’ai le plaisir de vous informer que le conseil d’administration de TV Lux, réuni ce lundi 27 mars, a désigné Nicolas Léonard comme nouveau directeur général. Il prendra ses fonctions dès que possible.

Sa nomination intervient au terme d’une procédure lancée en novembre 2022. Sur base des candidatures reçues, les présélections ont été effectuées par le Bureau exécutif de TV Lux épaulé par trois experts (issus du monde institutionnel, des médias et du management), ainsi que par le Bureau de recrutement Habeas. Deux candidats ont finalement passé un assessment, et au terme de ces différentes étapes. Sur base des résultats des rapports reçus, le Bureau a proposé ce soir la désignation de Nicolas Léonard au conseil d’administration qui l’a donc approuvée.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à vous remercier pour le travail que vous accomplissez au quotidien malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois. Pour la suite, je suis convaincu que cette nouvelle direction apportera un nouveau souffle à l’entreprise.

Je souhaite d’ores et déjà plein succès à Nicolas pour mener TV Lux, avec son équipe et en lien avec le conseil d’administration, vers de nouveaux défis et de nouveaux succès.