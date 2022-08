Les faits divers ou lorsque "C’est l’extraordinaire qui vient bousculer l’ordinaire". Rencontre avec Nicolas Lahaut (Wilfried)

Parfois moqués, souvent relayés à de la non-information, les faits divers sont pourtant dans bien des cas révélateurs de notre société. Et c’est précisément pour cette raison que le magazine Wilfried a décidé d’en faire son thème principal pour son numéro d’été. "En réalité, le fait divers, si on s’en empare intelligemment, si on l’exploite comme il faut, est en fait un matériau formidable", explique le journaliste Nicolas Lahaut, invité sur le plateau de La Première.

Et d’ajouter : "C’est l’extraordinaire qui vient bousculer l’ordinaire. Et il y a d’office toujours un contexte à ces faits divers. Ils ne surgissent jamais de nulle part, et ce contexte est historique, sociologique ou psychologique. C’est donc un angle hyper intéressant pour s’intéresser à des questions de société."

C’est donc le "lien intrinsèque entre ces événements extraordinaires et le quotidien" que la rédaction de Wilfried s’est attelée à explorer. Et parmi les sujets décortiqués dans ce nouveau numéro figurent notamment une fusillade au cross de Hannut en 1979, Nestor Pirotte, tueur en tenue d’aristocrate ou encore le prêtre à la baïonnette, ou celui qui a essayé d’assassiner le pape. Si ces faits divers ne sont pas les plus connus ni même les plus marquants en Belgique, ils permettent "à la fois d’expliquer et de comprendre un contexte, de comprendre un moment de société et qui permettent de se saisir d’un événement pour s’offrir une vue en coupe de la société".