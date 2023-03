Nicolas Laforge sur le Gril : " Les arbitres-supporters ? Un vieux mythe des clubs et de la presse… "

PAPIER 2 : STEPHANIE FRAPPART (NDLA : la n°1 des arbitres dames, active aussi chez les hommes et notamment au dernier Mondial au Qatar). "Je n’ai jamais eu la chance de la rencontrer jusqu’à présent… Mais c’est une belle évolution de voir aussi des femmes siffler en Champions League ou au Mondial. Il y a une signature différente : les joueurs ont sans doute plus de respect pour les arbitres femmes. (Il réfléchit) On doit toujours s’inspirer des autres : il y a toujours à prendre chez les grandes personnalités. Même si à mon âge (NDLA : 36 ans), c’est un peu tard pour changer… (clin d’œil) Mon rêve ultime, c’est forcément d’aller le plus haut possible, arbitrer en Coupe du Monde par exemple. Mais c’est toujours comme ça : quand j’ai commencé en Minimes, je rêvais de la 1e Provinciale… Puis quand j’ai sifflé en P1, j’ai rêvé de D1, etc. Maintenant, je suis International : il faut toujours avoir des ambitions…"

PAPIER 3 : HEIN VANHAEZEBROUCK (Il sourit) "Disons que c’est un coach qui vit son match et qui aime le foot aussi… On se parle, et il sait écouter, oui, oui… (clin d’œil) Moi, je ne fais pas attention à ses critiques, je mets ça sur le compte de ses émotions… et on en a tous. Le métier de coach est difficile, vous savez, lui aussi doit faire des choix en permanence : je n’en voudrais pas, de ce job… (clin d’œil) Chacun est maître et responsable de ses paroles. Mais ce que je sais, c’est qu’entre Hein et moi, il y a un profond respect, que je sois arbitre central ou quatrième…"