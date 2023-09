Nicolas Lacroix, "Trop gentil" même avec les haters : "J’adore envoyer de l’amour à ces gens"

Nicolas Lacroix était l’invité du 8/9 ce lundi pour présenter "Trop gentil", un one man show placé sous le signe de l’authenticité et de l’autodérision.

Connu au départ pour ses vidéos sur TikTok, le namurois Nicolas Lacroix fait ses premiers pas sur scène au Forum de Liège, où il est invité par les Frères Taloche, avant de composer son premier spectacle : "Trop gentil". Un titre à l’image de l’humoriste, qui confie être incapable de dire non. "Ma psy me dit que c’est parce que j’ai la peur de décevoir ", précise-t-il avant d’ajouter : "Je ne crois pas que ce soit ça, mais je lui dis oui".

Mais Nicolas Lacroix a également un autre problème : il se pose beaucoup trop de questions. À travers ce one man show produit par GuiHome vous détend, il interroge donc à la fois le futur, le passé, et le sens des paroles des chansons de Wejdene et Aya Nakamura.