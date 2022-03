Nicolas Lacroix : le premier spectacle de l’humoriste et star de TikTok fera rire toutes les générations

Il a 25 ans et pourtant il cumule déjà les projets. Nicolas Lacroix fait du stand up, passe en radio et en télévision, jouera bientôt dans un court-métrage et divertit son million d’abonnés sur les réseaux sociaux.

S’il doit cependant choisir une activité, c’est le spectacle. "Le rêve c’est la scène avant tout. C’est avoir le retour immédiat des gens parce que sur TikTok on me dit : 'C’est drôle, j’ai beaucoup ri' mais je ne le ressens pas. C’est le rire qui est puissant" déclare-t-il.

Le jeune humoriste originaire d’Assesse assure néanmoins que TikTok n’était pas une stratégie particulière pour arriver sur scène, lui qui officiait avant comme webmaster et graphiste pour le Voo Rire. "Tant mieux que cela ait fonctionné sur TikTok. Je me sens plus légitime. Je me suis demandé si j’arrivais à faire rire les gens. C’est bien de pouvoir utiliser ce qu’on nous offre aujourd’hui comme les réseaux sociaux pour se demander si d’abord on peut les faire rire à distance, avant d’essayer de monter sur scène. C’est ce que je veux faire depuis tout petit. C’est le début d’un rêve" se réjouit-il, lui qui lance la première de son premier one-man-show ce 25 mars.