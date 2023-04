Nicolas Gilsoul : "L'objectif, c'est d'éviter les couacs... je suis convaincu que ça donnera un excellent résultat"

Et d’ajouter : "Il y a énormément de cordes dans ce rallye et donc potentiellement des crevaisons. Si on a un bon rythme, qu'on parvient à faire le bon choix de pneus et qu'on parvient à faire toutes les spéciales sans faire d'erreur, on sera pas mal du tout. Plutôt que de se mettre la pression avec un objectif de résultat, on va plutôt avoir l'objectif d'éviter les petits couacs. Je suis convaincu que ça donnera un excellent résultat."

"Travailler avec Ott Tanak (ndlr : le deuxième pilote Ford), c'est top. On voit qu'il se fait violence, il y met du cœur. Il est rapide sur tous les terrains. C'est une locomotive, il tire tout le monde vers le haut. Quand on regarde son temps sur la feuille, on sait que c'est une vraie référence", a conclu notre compatriote.