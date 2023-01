Nicolas Gilsoul, ex-copilote de Thierry Neuville, de retour en WRC : "C’est une nouvelle aventure qui commence"

Deux ans après sa rupture avec Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul effectue son grand retour en WRC au Monte-Carlo. Après une saison passée en BRC (le championnat de Belgique) à la droite de Gino Bux, le Liégeois a donc rejoint le prestigieux championnat du monde des rallyes en acceptant de relever un nouveau défi au sein du team M-Sport de Malcolm Wilson. Fort de son expérience, Nicolas Gilsoul espère à nouveau tutoyer les sommets, aux côtés cette fois du Français, Pierre-Louis Loubet, avec la Ford Puma Rally1. C’est donc un Nicolas Gilsoul épanoui et souriant que nous avons rencontré à Monaco, heureux de retrouver l’atmosphère du WRC.

Nicolas, comment se sont passées ces retrouvailles avec le WRC ?

" Je suis évidemment très heureux d’être de retour en championnat du monde et cela après deux ans d’absence, tout en étant impliqué dans un nouveau projet, aux côtés de Pierre-Louis Loubet. Un projet qui m’a séduit d’emblée. C’est donc une nouvelle aventure qui débute pour moi et j’en suis ravi ".

Comment abordez-vous cette nouvelle saison ?

" Il y a évidemment pas mal de choses à appréhender avec une nouvelle équipe, un nouveau pilote et une nouvelle technologie de voiture qui a changé depuis mon départ il y a deux ans. Cela fait donc pas mal de nouveaux paramètres à assimiler. C’est pourquoi, on a eu la très bonne idée de participer à un rallye au mois de décembre avec Pierre-Louis. Histoire de trouver des automatismes et de se familiariser l’un à l’autre. C’était aussi l’occasion pour moi de (re)découvrir le système de notes. Avant le départ du Monte-Carlo, il y a encore eu deux séances d’essais qui nous ont fait beaucoup de bien et nous ont permis de nous apprivoiser. Je peux dire maintenant que nous sommes prêts pour cette nouvelle saison "

Ce sera avant tout une saison d'apprentissage

Quelles seront les ambitions cette saison ?

" Même si j’ai 10 ans d’expérience en WRC, ce sera clairement une saison d’apprentissage. Pierre-Louis n’a pas encore pris part à tous les rallyes du championnat du monde. De mon côté, il y en a certains qui ont été ajoutés au calendrier que je vais donc découvrir. On part donc un peu dans l’inconnu et l’objectif sera tout d’abord d’essayer de rallier l’arrivée lors de chaque rallye. Je ne vais pas dire pour autant que notre mission sera attentiste mais il faudra surtout veiller à engranger de l’expérience au fil de la saison. Et puis, quand on se sentira plus à l’aise et en confiance, on verra bien jusqu’où on peut aller mais notre souhait est d'essayer d’accrocher quelques podiums… "

Un mot sur votre nouveau pilote dont on dit le plus grand bien ?

" Humainement, c’est quelqu’un de charmant et de bienveillant mais c’est aussi un jeune pilote talentueux et à l’écoute. On sent qu’il a envie de progresser et de franchir un nouveau palier. Pierre-Louis a effectué une très belle saison l’an dernier alors qu'en 2021 il était dans une situation un peu délicate. Je dois dire que j’ai vraiment été impressionné par la façon dont il a redressé la barre en un an. Il est clairement dans une phase ascendante et c’est donc très positif pour la suite. Il a sa propre méthode de travail, il est très assidu et ça lui permet de progresser très rapidement. C’est en tout cas très agréable de partager du temps avec lui, tout en étant efficace dans le travail "

Je ne pouvais pas passer à côté d'un retour en WRC

A titre personnel, ce retour en mondial, c’est aussi une belle récompense pour vous ?

" Oui, tout à fait. Il faut savoir que le championnat du monde est un microcosme. Il y a donc très peu d’opportunités ou en tout cas d’opportunités sérieuses, qui… tiennent la route sans mauvais jeu de mots. J’ai été heureux de pouvoir faire une saison en BRC avec Gino Bux en 2022. Cela a été enrichissant pour lui mais aussi pour moi parce que j’y ai pris beaucoup de plaisir. On a terminé à la deuxième place, juste derrière Stéphane Lefebvre qui était intouchable. C’était donc une belle satisfaction et puis, j'ai reçu cette proposition pour rebondir en championnat du monde. Une proposition que je ne pouvais pas laisser passer "

C’est donc la preuve qu’on pensait encore à vous en WRC alors qu’un copilote peut être vite oublié dans le milieu ?

" C’est exact et c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai accepté ce projet. Il faut dire que j’ai essayé de ne pas me faire oublier, notamment en prenant part au championnat de Belgique. Vu les bons résultats obtenus avec Gino, j’ai prouvé que j’étais toujours là et toujours compétitif, même si c’était bien sûr un niveau inférieur au WRC. Je pense que ce n’est pas passé inaperçu et cela m’a donc permis de rebondir et de revenir en mondial "

Que pouvez-vous apporter à votre nouveau team ?

" Comme je l’ai expliqué, je possède quand même un certain vécu en championnat du monde des rallyes. Je pense modestement que je peux apporter pas mal de choses, notamment en partageant mon expérience et en conseillant au mieux Pierre-Louis. Essayer d’éviter aussi certaines erreurs commises par le passé ou que d’autres pilotes ont pu faire afin de ne pas les reproduire et ainsi gagner du temps et de l’efficacité "

Les WRC en mode hybride, c'est stratosphérique

Vous découvrez aussi le système hybride qui est nouveau pour vous. En tant que copilote vous en pensez quoi ?

" C’était surtout impressionnant les premiers runs parce que je m’étais habitué à une voiture de 300 chevaux, la Skoda Fabia R5 et puis j’arrive ici dans une voiture de 500 chevaux, on peut dire que ça décoiffe (rires) mais en même temps, c’est grisant. On sent vraiment l’adrénaline et c’est très prenant mais je dois dire que c’est une question d’habitude et je pense que je me suis vite adapté à cette Ford Puma Rally1. En tout cas, les WRC en mode hybride, c’est vraiment stratosphérique. Je dirais même que c’est le truc le plus fou dans lequel j’ai eu l'occasion de rouler jusqu’à présent ".

Pour terminer, ça représente quoi pour vous le Monte-Carlo ?

" Je dirais avant tout, un retour aux sources. C’est mon rallye de cœur. J’ai tout connu ici. De grandes joies avec des podiums et une victoire en 2020 mais aussi des déceptions avec des abandons. C’est en tout cas un rallye qui compte beaucoup pour moi. J’ai participé pour la première fois au Monte-Carlo historique il y a 25 ans. Je me souviens qu’à l’époque je m’étais dit que c’était sûrement le seul rallye de Monte-Carlo auquel j’aurais l’occasion de prendre part. Et puis, j'y suis revenu à de nombreuses reprises. Finalement, c’est un rallye qui m’est devenu familier et que j’apprécie énormément. J’y ai participé en tant qu’amateur et puis dans un team professionnel avant de parvenir à le remporter. Pouvoir à nouveau y prendre part, avec un nouveau team et un nouveau projet, cela me procure beaucoup de plaisir et j’en suis fier ".