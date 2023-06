Nicolas Gilsoul, 7e avec Pierre-Louis Loubet au Kenya : "Un week-end hyper enrichissant, ce rallye est un gros challenge"

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté le classement général du Safari Rally, la 7e manche du championnat du monde WRC, ce dimanche. Le Français a résisté au retour du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). Copiloté par notre compatriote Nicolas Gilsoul, Pierre-Louis Loubet (Ford), novice au Kenya, a pris la septième position.

"Ce rallye est un gros challenge, c'est le plus spécifique et dur de la saison. Ca a été compliqué. Je m'y attendais personnellement car le terrain est très complexe. Ca ne ressemble à rien d'autre. C'est de la piste, il n'y a rien d'artificiel. Les voitures doivent être réglées en accord avec ça pour être efficace. On était un peu à côté tout le week-end. Il fallait faire l'expérience par rapport au terrain, passer vite. Passer à 50 km/h durant les reconnaissances et passer en rythme de course, c'est bien différent. On y est allé étape par étape. On a rencontré aussi toutes les difficultés liées à la météo. C'était hyper enrichissant. On va rentrer à la maison avec beaucoup de choses à noter pour l'année prochaine. On a cassé des jantes, le terrain est très accidenté. On a fait le rallye de bout en bout, on est à l'arrivée. En fiabilité, ça a été. C'est plus du côté de la performance que le fossé se creuse peut-être un peu", a précisé Nicolas Gilsoul à notre micro.

"Ce sont des terrains qui conviennent bien à Pierre-Louis en Estonie puis en Finlande. Il l'a démontré par le passé. On manque toutefois un peu de grip sur le lisse. J'espère qu'on va arriver à trouver de bons réglages et qu'on va pouvoir se régaler", a-t-il ensuite ajouté.