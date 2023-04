Nicolas Frutos sur les ramasseurs de balle qui aident l’équipe adverse : "Il faut dire que c’est au joueur à venir chercher le ballon"

Jeudi dernier, lors du match aller en Conference League, West Ham a inscrit un but facile grâce à l’aide d'un ramasseur de balles de la Gantoise.

Ce sont des choses qu’on ne voit pas souvent lors de matches de foot. Les ramasseurs de balles qui aident sans le faire exprès le club visiteur. Comme jeudi passé lorsque West Ham fait 0-1 face à Gand grâce à un ramasseur de balles, qui redonne rapidement le ballon à l’équipe visiteuse.

Pour Nicolas Frutos, cela ne doit pas arriver comme il l’explique dans l’émission La Tribune : "J’ai eu des meetings quand j’étais à Anderlecht avec les ramasseurs de balles. Il faut que ce soit des joueurs du club. Et parfois, ce sont des jeunes qui sont moins concernés. Ce n’est pas anti - fair-play, mais il faut dire que c’est au joueur à venir chercher le ballon."

Philippe Albert est aussi revenu sur ce but de West Ham. Et pour notre consultant, la faute revient aux joueurs de Gand : "Je préfère voir ça que l’inverse. Notamment quand on voit Piątkowski et Castro Montes qui se tapent dans la main, Fofana aussi qui tourne la tête. Et là, je trouve que le ramasseur de balle n’en peut rien."

Ce sont les petits détails qui font la différence et cela montre que parfois, les ramasseurs de balles ont aussi un rôle à jouer.