Nicolas Frutos : "Pour les Argentins, Maradona est un Dieu et Messi est le meilleur joueur de tous les temps"

L’Argentine, sacrée pour la troisième fois, a offert au génie Lionel Messi le grand titre qui lui manquait à sa carrière. La Pulga et ses coéquipiers ont renversé l’équipe de France lors de cette finale d’anthologie. Avec ce sacre en Coupe du monde, le capitaine de l’Albiceleste rentre encore plus dans l’histoire de son sport.

Comme tous les supporters argentins, notre consultant Nicolas Frutos a vibré après cette victoire en finale. Il était très ému après le sacre de son pays : "Je suis vraiment heureux pour les 45 millions d’Argentins. Je ne peux même pas imaginer ce qu’il se passe là-bas. C’est difficile de l’exprimer avec des mots mais il y a énormément de fierté." Malgré le succès de l’Argentine, ce titre ne dépasse pas dans son cœur celui de 1986."Ce n’est pas la rencontre où j’ai ressenti le plus d’émotions. C’était en 1986. J’avais 5 ans. Tout ce que je vis aujourd’hui ça été créé là-bas. C’est l’origine de tout cet amour pour le football. De cette passion pour ce sport qui fait partie de ma vie."

Six buts et un scénario incroyable, cette finale aura tenu toutes ses promesses. De là à dire que c’est la meilleure finale de l’histoire de la Coupe du monde ? "C’est difficile à juger, je n’ai pas vu toutes les finales. Il faut voir les archives pour l’estimer. C’est néanmoins une sacrée finale avec énormément de buts et d’émotions."

Avec ce succès en Coupe du monde, Lionel Messi a remporté le trophée majeur qui manquait à son illustre palmarès. L’assimilation avec Maradona semble donc de plus en plus inévitable : "Ce sont deux joueurs différents mais aujourd’hui, je peux le dire Messi est le meilleur de tous les temps. Pour les Argentins, Maradona est un dieu. C’est difficile à comprendre. Avec cette Coupe du monde en 1986, Maradona a gagné le cœur de tout le monde au vu des conditions et de la situation géopolitique du pays. Aujourd’hui, Messi a montré sa puissance. Après une carrière de presque 20 ans, il est imbattable et est le numéro 1. C’est difficile à expliquer comment c’est possible que les deux meilleurs de tous les temps soient Argentins. Il y a énormément de fierté."