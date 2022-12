Nicolas Frutos : "Lionel Messi affiche un répertoire hors-norme, il montre une nouvelle version de lui"

L’Argentine a écarté la Croatie (3-0) mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Lionel Messi (34e) et Julian Alvarez (39e et 69e) ont propulsé l'Albiceleste en finale.

"Les Argentins ont livré un match parfait. La performance défensive a été magnifique, le gardien Emiliano Martinez a à peine eu deux arrêts sans importance. On savait que la Croatie concédait pas mal d’occasions à chaque match donc l’Argentine allait avoir des possibilités. L’entraineur argentin Lionel Scaloni a entamé la partie avec un 4-4-2 défensif, avec Messi et Alvarez devant. Il avait laissé la possession à l’adversaire. Le plan a été parfait. L’Argentine joue avec des plans de matches dans ce Mondial, que ça dure 90 ou 120 minutes. L’équipe sait quoi faire, il faut avoir confiance en Scaloni", a analysé l’Argentin Nicolas Frutos, ancien joueur du Sporting d'Anderlecht notamment.

"Messi, il est tout pour les Argentins. On a parfois peur de dire ça, mais c’est la réalité. Il y a une Messi-dépendance. Quand tu as Messi dans ton équipe, il faut en profiter. S’il est muselé en finale, il y a d’autres joueurs qui peuvent à tout moment faire la différence aussi. On a par exemple un Angel Di Maria sur le banc, on connait les qualités du médian. Messi est occupé à montrer sa nouvelle version. Il peut jouer haut, jouer entre les lignes. Il peut délivrer l’avant-dernière passe, la dernière passe ou encore marquer. Il affiche un répertoire hors-norme. Il est tout simplement incroyable. Je donne un 10 sur 10 à Alvarez pour son match. Défensivement, il a coupé plusieurs actions qui pouvaient devenir des contre-attaques. A l’âge qu’il a (22 ans), dans le club où il se trouve (Manchester City), avec sa lancée en équipe nationale, on peut attendre quelque chose d’important de lui", a conclu notre consultant.