Nicolas Frutos : "Haaland a raté sa finale, pas Romelu Lukaku"

Notre consultant argentin y répond sans détour : "Oui c’est une grosse occasion, évidemment, sans le moindre doute", mais il ajoute se souvenir d’une déclaration de Kun Agüero, le buteur argentin qui avait marqué un but capital pour City à la dernière seconde et reconnaissait qu’il avait voulu frapper au second poteau, mais que son tir, moins précis que prévu, s’est dirigé vers le premier poteau et que c’est grâce à cela qu’il avait trompé le gardien.

"Ce que je veux dire c’est qu’il y a toujours une part de chance pour les attaquants et le mérite de Romelu c’est déjà d’être arrivé en finale de Ligue des champions, même si, je le répète, c’est une grosse occasion et il va s’en souvenir tous les jours de sa vie. Mais c’est aussi ça qui fait de Romelu un grand joueur. Il a vécu d’autres moments difficiles, mais il se remet toujours debout. Regardez comment il a fini la saison après la fin cruelle de la coupe du monde. Son raté, ce n’est pas une question technique. Aucun spécialiste du poste d’attaquant n’osera dire ça."

Alors ne résumons pas sa finale à cette action. Et Nico Frutos a apprécié l’entrée de Rom' : "Il a été important et par rapport aux minutes jouées, il a été très présent. Ses déviations de la tête ont tout de suite permis à l’Inter de faire monter le bloc, à gagner de la profondeur. Ce n’avait pas été aussi fluide avant son entrée. Dzeko et Martinez ont été moins présents. Le plan de jouer en transition n’avait, avec les deux titulaires, pas si bien fonctionné. Ils ne se sont pas trouvés très facilement et c’est cette finalisation des actions pourtant bien entamées par l’Inter qui a manqué. Romelu a tout de suite été plus dangereux"

Donc, non, pour Frutos, Lukaku n’a pas raté sa finale "et dans les autres attaquants du match, seul finalement Haaland a eu des opportunités, qu’il a mal négociées et il a moins pesé. Donc je dirais que Romelu a raté une occasion et que Haaland a raté sa finale. Ce qui ne les empêche pas d’être deux excellents attaquants par ailleurs."

Quelques nuances, dans cette mode du clivage permanent, ne feront de tort à personne.