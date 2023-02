Nicolas Fiszman retrouve sa guitare des débuts pour son premier album

Depuis 2005, il participe au projet solo du guitariste anglais Dominic Miller avec qui il enregistre plusieurs albums et tourne dans le monde entier. Depuis 2015, il accompagne Francis Cabrel. En 2019, suite à une blessure l’empêchant d’en jouer, Sting lui demande de prendre la basse à sa place durant son My Songs Tour. Ils tourneront ensemble en Europe et aux USA. Simultanément il s’intéresse de plus en plus à la réalisation d’albums. Ce qui l’amène à réaliser des albums d’artistes tels que : Viktor Lazlo, Isabelle Antena, Jasper van’t Hof, Pili Pili, David Linx, Maurane, Marka, Geoffrey Oryema, Harlem Gospel Singers, Cheb Mami, Johnny Clegg, Henri Salvador, Alex Beaupain pour n’en citer que quelques-uns. En 2023, Nicolas sort son premier album "Nicolas Fiszman".