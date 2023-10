Nicolas de Staël et la musique, du rêve à la matière

Il existe de nombreuses similitudes entre la musique et la peinture, les deux disciplines partage un vocabulaire commun, on parle de gammes, de tons, de couleur, de touche, de tableaux parfois... A l'occasion de l'exposition autour de Nicolas de Staël qui se déroule en ce moment à Paris, nous vous proposons une plongée musical dans l'univers du peintre.

Nous embarquons pour un voyage au seuil de mondes. Celui de la peinture et de la musique, de la matière et du rêve, des couleurs qui se répondent en d’infinies correspondances, celui de la lumière surtout, celle qui explose comme un soleil, ou qui surgit au creux de l’ombre, celui de la fougue et du désespoir, de l’amour, ses joies si intenses et l’effroi de ses disparitions, celui des limites de la toile et du bleu et du blanc qui la dépassent, s’en affranchissent, semblent s’y imprégner un instant avant de se prolonger hors du cadre, et la toile devient une fenêtre sur l’infini, un coup d’aile dans l’azur.

Nicolas de Staël et la musique, c’est le sujet de cette émission, et elle voit le jour à l’occasion d’une exposition qui lui est consacrée à Paris. Le Musée d’Art Moderne de Paris consacre une grande rétrospective à ce peintre. Elle rassemble une sélection d’environ 200 tableaux, dessins, gravures et carnets. On y est accueilli par une grande photographie de Nicolas de Staël, allures de poète, visionnaire, ange et dévasté, comme au seuil de deux mondes. Comme l'écrit Laurent Greilsamer, La peinture était son unique priorité. Elle était son souffle, sa vie son sang.

Une passion naissante pour la peinture, et des études à Bruxelles

Nicolas de Staël est le fils d’une musicienne. Il voit le jour en 1914 dans l’ancienne Petrograd. Suite aux événements de la révolution de 1917, la famille est contrainte de quitter la Russie. Nicolas n’a que sept ans quand il perd son père puis sa mère un an plus tard. Avec ses deux sœurs, il est placé sous la garde de leur marraine qui les envoie vivre à Bruxelles chez Emmanuel et Charlotte Fricero. Nicolas se découvre une passion pour la peinture. En 1933, il intègre l’Ecole des Beaux-arts de Bruxelles. La musique le passionne aussi.

En 1951, des années plus tard, il fera la connaissance de Suzanne Tézenas, qui fondera avec Pierre Boulez, le domaine musical et qui animera des soirées musicales auquel il assistera. Au cours de sa vie, il peindra plusieurs tableaux inspirés de la musique. Notamment Les Indes galantes, deux toiles inspirées de l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau. Il les peint en 1953 à Paris un an après avoir assisté à la représentation à l'Opéra Garnier. Ces toiles de Staël amorcent un renouveau. Nicolas de Stael confiait : "Ce que j'essaye, c'est un renouvellement continu, vraiment continu, et ce n'est pas facile. Ma peinture, je sais ce qu'elle est sous ses apparences, sa violence, ses perpétuels jeux de forces. C'est une chose fragile dans le sens du bon, du sublime. C'est fragile comme l'amour."