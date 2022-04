Nicolas de Schoutheete : « Rien ne se perd, tout se récupère ! »

Le dernier objectif que Nicolas veut atteindre avec la création du 1CV-Hybride, c’est l’éducation de la population et surtout des nouvelles générations. " Il y a quand même pas mal d’ignorance. J’ai fait des études qui m’ont permis de comprendre la nature mais elles ne sont ni faciles, ni populaires. Mais ces sciences sont à la base de la compréhension du climat aussi ! Nous, on essaye de reproduire la photosynthèse grâce aux panneaux solaires : l’énergie solaire transformée en électricité. Et si on arrive à vulgariser ça, les gens comprennent beaucoup mieux et c’est une victoire ! ". Et pour répondre à cet objectif, Nicolas sera sur la Grand-Place de Bruxelles lors du prochain dimanche sans voiture, en septembre. Il fera un tour de la place, en attachant le cheval derrière la roulette pour prouver qu’elle peut se déplacer de manière hybride ! On note le rendez-vous !

Vous aussi, vous êtes un.e citoyen.ne engagé.e ? Partagez-nous vos actions.

