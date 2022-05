Nicolas Colsaerts présent à l'Open de Belgique et "heureux de pouvoir mener à nouveau une vie normale"

"Tous les golfeurs belges sont très heureux de cette nouvelle version de l'Open de Belgique, avec une dotation plus importante et un plateau avec de plus grands noms. Pouvoir jouer dans son pays d'origine, devant les gens avec qui on a grandi, c'est fantastique. Nous voyageons tellement et maintenant nous pouvons simplement jouer ici. Pour les trois meilleurs joueurs belges, ce sera spécial. Pieters a remporté l'un des plus grands tournois au début de la saison, Detry est récemment devenu père et j'ai moi-même dû surmonter ces difficultés. Nous avons tous une raison particulière d'être ici."