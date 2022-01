Nicolas Colsaerts : "Ma carrière sportive passe au second plan, je suis passé par le chas de l’aiguille"

Reconnaissant du monde médical et surtout de son épouse "elle a joué un rôle primordial à mes côtés au quotidien" le Bruxellois se remémore quelques souvenirs plutôt cocasses. "Lors de mon arrivée à l’hôpital le premier jour, l’infirmière me dit qu’ils me gardent en observation. Je réponds 'pas de problème je vais juste faire mon sac à la maison et je reviens'. Évidemment je n’ai pas pu y aller. C’est après que j’ai compris qu’il valait mieux éviter ce déplacement."

Et s’il pouvait passer un message à tout le monde ? "La santé on ne rigole pas avec ça. On dit souvent bonne santé à la nouvelle année mais on ne réalise pas comme c’est important. Je mets à la place de gens qui souffrent de maladies plus importantes et je prends conscience de leur force mentale. Je vais bien pour l’instant mais je l’assure, je préfère la santé au golf " conclut celui qui a représenté la Belgique aux JO de Rio en 2016.