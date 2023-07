Nicolas Charbonnier : comment la police a découvert l'identité de l'étrangleur de Strasbourg

Fin 1986, les crimes du violeur en série s'arrêtent sans aucune explication et le criminel reste introuvable. Le dossier de l'étrangleur de la Robertsau devient le plus vieux cold case de France. 27 ans plus tard, tout s'accélère, une empreinte correspond à la seule preuve technique exploitable de tout le dossier. Cette empreinte correspond à celle de Nicolas Charbonnier, un ancien militaire de 52 ans, vivant près de Bordeaux et arrêté pour le vol d'un porte-monnaie dans un casier de piscine. Père d'une petite fille de huit ans et divorcé depuis peu, il ne correspond pourtant pas au profil du tueur, sauf qu'il vivait à Strasbourg au moment des faits. Pour l'avocate de Nicolas Charbonnier, à cet instant-là, cette empreinte ne signifie pas forcément qu'il a commis un crime, peut-être qu'il connaissait simplement cette victime.

Les enquêteurs vont préparer la garde à vue de Nicolas Charbonnier pendant 4 mois. Ils vont préparer leurs questions, étudier le parcours du suspect, anticiper ses réponses et surtout s'assurer qu'il ne faisait pas partie de l'entourage de Martine Riss. Finalement, le 21 janvier 2013 à 14h10, Nicolas Charbonnier est placé en garde à vue. Les enquêteurs vont tout faire pour que leur suspect avoue les crimes dans les 48 heures.