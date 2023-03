Nicolas Cage en Dracula, quand "Creep" de Radiohead va comme un gant à Renfield

Le mythique morceau "Creep" de Radiohead est sorti en 1993. Écrite par le chanteur Thom Yorke suite à une déception amoureuse, la chanson parle d’une personne qui se sent étrangère et inférieure aux autres.

Dans les grandes lignes, le morceau correspond parfaitement au fidèle serviteur de Dracula interprété par Nicholas Hoult (Le Menu, Warm Bodies, Equals) dans cette bande-annonce Universal Pictures pour le film Renfield.

Alors que Renfield (le serviteur en question) explique sa situation avec son terrible patron narcissique à la policière qu’il vient de rencontrer "Je suis un sale type / Je suis un cinglé / Qu’est-ce que je fous ici ? / Je n’ai pas ma place ici" chante Radiohead en fond.

D’ailleurs, Nicolas Cage, le redoutable Seigneur des Ténèbres semble prendre un malin plaisir à malmener son serviteur dans ce film d’horreur comique. Même s’il n’est pas le personnage central, il tente d’apporter quelque chose de nouveau au personnage. "Vous savez, il y a certains moments dans le film ici et là où l’on peut voir de l’émotion dans les yeux de Dracula. Cela me fait penser que j’aimerais bien essayer de comprendre un jour la psychologie du personnage dans un autre film. Je n’ai pas eu le temps de le faire ici.” confie-t-il pour le magazine Total film. Nicolas Cage ajoute une cape et des crocs pour une sortie au cinéma fin mai.