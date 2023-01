Nicolas Cage en Dracula aussi déluré que démoniaque dans la bande-annonce de Renfield

Et si au-delà de l’horreur le mythe de Dracula s’approchait de la comédie ? C’est la version retenue par cette nouvelle adaptation du roman de Bram Stoker si l’on se fie à la bande-annonce fraichement dévoilée. Intitulé "Renfield" tout comme le personnage principal, le film se concentre sur le fidèle serviteur de Dracula interprété par Nicholas Hoult ("Skins", "Mad Max : Fury Road", la franchise "X-Men", "Le Menu").

Lassé par des siècles de servitude auprès de Dracula, terrible patron narcissique, Renfield veut voir ce que la vie hors de l’ombre du Seigneur des Ténèbres a à offrir. Avec l’aide un groupe de parole (donnant lieu à des échanges particulièrement cocasses) et d’une vaillante policière (interprétée par la rappeuse et actrice Awkwafina), Renfield va tenter de sortir de cette relation malsaine.

Le clou de la bande-annonce arrive dans les dernières secondes : Nicolas Cage métamorphosé en Dracula. On devine l’acteur prenant un plaisir fou à interpréter l’un des personnages d’horreur les plus fantasques de tous les temps. Nicolas Cage confiait récemment en interview pour le magazine Empire avoir puisé son inspiration dans les grands classiques du genre mais aussi dans la pop culture : "Quand j’ai compris où McKay voulait aller, j’ai compris que le film avait un côté drôle et pop. Alors j’ai pensé : "Ce sera un Dracula pop art." Warhol a fait un super Dracula noir sur noir. Mon personnage est dans cette veine."

Cette comédie d’épouvante réalisée par Chris McKay ("The Tomorrow War", "The Lego Batman movie") avec Ryan Ridley au scénario ("Rick et Morty") sortira dans nos salles fin mai.