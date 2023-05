Nicolas Cage : ces infos méconnues sur l’acteur de Renfield

Nicolas Cage est le neveu de Francis Ford Coppola, et il faut reconnaître que le lien de parenté ne lui a pas été inutile. En 1983, le réalisateur lui a en effet proposé un rôle dans son film Rusty James, lequel n’a pas été un franc succès. Mais à peine 3 ans plus tard, il joue dans Peggy Sue s’est mariée et le rôle, ainsi que sa performance, seront salués par la critique.

Grâce à ce film, Cher découvre l’acteur et fait des pieds et des mains pour qu’il accepte un rôle dans le film Eclair de Lune dans lequel elle tient la vedette.