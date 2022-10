Nicolas Buytaers s'amuse dans "Salut les copions" pour son anthologie des musiques de James Bond

Aujourd'hui, Walid reçoit l'élève Nicolas Buytaers pour "Goldsinger", une anthologie des chansons et musiques de JAMES BOND: soixante ans d’anecdotes, d’univers musicaux, de bandes originales et de chansons interprétées par d'illustres artistes.

CONCEPT

En octobre 2022, l’agent 007 célèbre ses 60 ans de carrière au cinéma.

Ce 5 octobre 1962 sortait en effet en salles James Bond contre Dr No avec Sean Connery dans le rôle-titre. 60 ans plus tard, nous sommes au 25ème épisode de ses aventures (Mourir peut attendre) et le héros imaginé sur papier par l’écrivain britannique Ian Fleming est l’un des plus populaires de la planète...

On estime que deux terriens sur trois sont capables de siffler le générique de James Bond. Et vous ? Avec GoldSinger et à travers soixante ans d’anecdotes, vous découvrirez l’univers musical de 007, ses bandes originales et ses chansons interprétées par, entre autres, Shirley Bassey, Tom Jones, Duran Duran, Adèle ou Billie Eilish. Une liste de stars à laquelle nous pouvons ajouter Céline Dion, Mireille Mathieu et Blondie qui ont aussi célébré James Bond. Même les jeux vidéo inspirés de la saga ont remixé le fameux Thème 007 pour se donner un air davantage cinématographique.

CONTENU

Ce livre décrypte l’univers musical de l’espion à travers ses 25 films et propose plus de 60 ans d’anecdotes liées à ses B.O. et ses chansons interprétées, entre autres, par Shirley Bassey, Tom Jones, Duran Duran, Madonna ou Adèle.

Connaissez-vous le point commun entre Bruce Willis, Céline Dion, Mireille Mathieu et Billie Eilish ? Tous ces artistes ont sorti un disque à la gloire de 007 ! La suite, vous la découvrirez en lisant GoldSinger !

Un chapitre du livre est consacré aux musiques des jeux vidéo inspirés des aventures de 007, notamment GoldenEye, Bons baisers de Russie, 007 Legends, 007 Nightfire...

Le livre offre également plusieurs interviews : David Arnold (compositeur de Meurs un autre jour, Casino Royale...), Christopher Lennertz (compositeur des musiques des jeux vidéo Quantum of Solace et Bons Baisers de Russie), Mya (chanteuse/compositrice/actrice et James Bond Girl dans le jeu vidéo 007 Quitte ou Double) et Zinno (duo auteur du tube What’s your name ?).

Enfin, la dernière partie de l’ouvrage est consacrée à tous les interprètes (stars, acteurs, musiciens, orchestres...) ayant joué ou chanté à la gloire de James Bond, le tout illustré de nombreuses pochettes.

Editions : Omake Books

AUTEUR

Nicolas BUYTAERS est journaliste pop culture, critique cinéma, animateur radio à la RTBF (le service public francophone belge) et chroniqueur sur Europe 1. Il est aussi l’auteur d’un premier roman intitulé S. aime S.. Collectionneur de vinyles, il vénère l’univers musical de 007 comme personne...