Nicolas Baert, 20 ans, participe à ses premières 24h de Spa, sur son circuit fétiche

C’est donc à Spa que le pilote brabançon de 20 ans, va participer à ses premières 24h, sur son circuit fétiche. Et quand on lui demande ce que le circuit de Spa a de particulier, Nicolas répond du tac au tac : "C’est comme si vous demandiez ce que Ronaldo ou Messi ont de particulier. C’est un circuit mythique, avec son charme, son histoire et cette légende qui va avec. Et puis c’est le circuit sur lequel je me suis le plus rendu, sur lequel je vais voir la Formule 1 depuis que je suis gamin. C’est toute l’âme du circuit qui me fait vibrer et qui me donne envie un jour de monter sur la première marche du podium, là-haut et de soulever un énorme trophée".