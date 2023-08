Nicolas Anselmo ("Ici tout commence") évoque le harcèlement scolaire qu’il a subi au collège

Comme Nicolas Anselmo et son ami Nathan, de nombreux enfants et adolescent sont victimes de harcèlement pendant leur scolarité. Aujourd’hui, on estime qu’un enfant sur trois est harcelé à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le problème touche d’autant plus les élèves LGBT, qui doivent régulièrement faire face aux commentaires et aux comportements négatifs de leurs condisciples.

En interprétant le rôle d’Eliott, un personnage non-binaire et pansexuel, l’acteur est donc heureux d’avoir contribué à sensibiliser les jeunes téléspectateurs à des causes qui lui tiennent à cœur.