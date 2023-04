Nicolas Anselmo bientôt de retour dans "Ici tout commence"

Comme il l’avait promis, Eliott est donc de retour auprès de ses camarades et professeurs de l’école de cuisine. Pour l’instant, on n’a en revanche que très peu d’informations concernant les intrigues dans lesquelles se retrouvera impliqué le personnage, néanmoins un détail sur l’une des photos partagées par Nicolas Anselmo a retenu l’attention de ses fans. On l’y voit en train de se faire maquiller aux côtés de Claire Romain, avec une balafre ensanglantée sur le visage.

Une blessure qui laisse entendre qu’une catastrophe se prépare en Camargue, où a lieu le tournage de la série. Explosion, effondrement, agression ? Les théories sont allées bon train parmi les internautes, néanmoins il faudra attendre la diffusion des épisodes concernés pour avoir le fin mot de cette histoire !