Nicolae Stanciu, passé par Anderlecht, va poursuivre sa carrière à Wuhan, en Chine

Le Roumain Nicolae Stanciu, passé par Anderlecht, quitte le Slavia Prague en Tchéquie pour s'engager avec le club chinois de Wuhan Three Towns.

Nicolae Stanciu, 28 ans, était arrivé à Anderlecht en provenance du club roumain du Steaua Bucarest pour un montant de 10 millions d'euros, soit le transfert entrant le plus cher de l'histoire du football belge à l'époque.

L'international roumain n'aura jamais vraiment réussi à s'imposer chez les Mauves avec 53 rencontres jouées pour 9 buts et 10 assists. En janvier 2018, il avait quitté le RSCA pour le Sparta Prague qui l'avait vendu un an plus tard à Al-Ahli en Arabie Saoudite. Six mois plus tard, il était revenu à Prague, mais du côté du Slavia.