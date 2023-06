Nicola Philippaerts, sur Katanga, gagne le prestigieux Grand Prix CSI 5* de La Baule

Nicola Philippaerts, en selle sur Katanga, a remporté le prestigieux Grand Prix d’équitation de La Baule du CSI 5 étoiles, dimanche en France.

Le cavalier belge s’est montré le plus rapide des huit cavaliers ayant réussi un second sans-faute. En 36.38 secondes, Nicola Philippaerts a devancé trois Suédois Jens Fredricson (Markan Cosmopolite), 2e (0-363.8), Henrik Von Eckermann (Iliana), 3e (0-36.47) et Marcus Westergren (Fellaini de Liebri), 4e (0-36.87) dans ce barême A 1m60.

Grégory Wathelet (Ace of Hearts) a commis une faute dans ce barrage à 14 combinaisons et termine 10e (4-36.96). Parmi les cavaliers belges qui n’avaient pu se hisser en barrage, Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) termine 15e, Jérôme Guéry avec une nouvelle monture à ce niveau, Cristel, 16e, alors que Wilm Vermeir (IQ) a été contraint à l’abandon. Le concours a été marqué par la blessure du cheval de Ben Maher, Explosion W. Celui-ci a été soigné sur la piste avant d’être emmené en ambulance. Le Britannique a été sacré champion olympique individuel à Tokyo avec Explosion W.

Vendredi, la Belgique avait pris la 2e place de l’épreuve de la Coupe des Nations d’équitation disputée dans le cadre de ce même CSI 5 étoiles de La Baule.