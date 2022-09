Nicola et Stephane, les frères Sirkis : le ‘chœur’ d’Indochine

Même si la formation du groupe s’est passée sans lui, Stéphane Sirkis, guitariste et compositeur du groupe Indochine a toujours soutenu le band de son frère Nicola, depuis l’aube des années 80 jusqu’à sa disparition subite.

Les prémices de l’aventure Indochine débutent à Paris mais auraient pu commencer à Estaimpuis, en Belgique, lors des séjours des frères Sirkis au pensionnat dans lequel ils ont étudié 2 ans. La suite, on la connaît. Retour en France et puis ascension d’un groupe inspiré notamment par The Cure et qui, comme eux, occupe les scènes depuis 40 ans. Family Business se penche sur un groupe craint par les mythiques Taxi girl et c’est peu dire !