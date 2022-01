Nicola Andrioli invité dans Classic 21 Lounge

Ce samedi 22 janvier à 21h, le pianiste Nicola Andrioli est l’invité de l’espace lounge de Classic 21

Né en 1977 à Brindisi dans une famille de musiciens, le pianiste italien Nicola Andrioli s’est d’abord spécialisé en musique contemporaine et dans le répertoire de Ravel avant de suivre le chemin du jazz. Il s’inscrit au Conservatoire de Paris et puis au Conservatoire de Bruxelles où il termine son master. Très vite, le virtuose partage la scène avec les plus grands musiciens internationaux tels que Philip Catherine, Joshua Redman, Paolo Fresu, Billy Hart, Kenny Barron, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, David Linx, Henry Texier, Archie Shepp, Mark Turner… Il enregistre de nombreux albums aussi bien avec le trio de Philip Catherine qu’avec son quartet.

Le synthé est le premier amour de Nicola Andrioli. Par la suite, le piano prend le dessus. Mais, lors d’un récent concert avec Philip Catherine avec le batteur Stéphane Galland et Federico Pecoraro, bassiste aussi à l’aise dans la pop que dans le jazz fusion, l’envie de retoucher du clavier électrique se fait ressentir. Andrioli a les sons dans la tête, les mélodies au bout des doigts et l’écriture est devenue une évidence. Dans ce rêve d’esthétique, l’idéal est d’y associer le guitariste américain Kurt Rosenwinkel. Celui-ci, séduit par l’originalité et la qualité des compositions, accepte spontanément et il participe à l’enregistrement du nouvel album de Nicola : ‘Skylight’.