Nicky Evrard, lauréate du Soulier d'Or : "Le couronnement d'une superbe année... je ne sais pas encore où je vais le placer à la maison"

Nicky Evrard est devenue la première gardienne à remporter le Soulier d'Or féminin, remis lors du gala du 69e Soulier d'Or, mercredi à Anvers.

"C'est le couronnement d'une superbe année, je suis super heureuse. On était dix vraies candidates, je pense sincèrement que tout le monde avait des chances de gagner. Je ne sais pas encore où je vais le placer à la maison. Je ne réalise pas encore ce qui s'est passé ce soir. La soirée est clairement unique car un gardien et une gardienne ont gagné. J'espère que ça va encore beaucoup se produire à l'avenir. C'est très difficile d'empocher le trophée quand tu défends la cage. On retient plus facilement les beaux gestes et les jolis buts... ou l'erreur d'un gardien ou d'une gardienne par exemple. Je pense que mes prestations durant l'Euro ont fait la différence dans ce vote", a précisé Evrard, 27 ans, à notre micro.