Nicky Evrard, gonflée à bloc

Issue d’une famille de footballeurs, Nicky a suivi son père dans ses matchs chaque semaine dès l’âge de 5 ans. Donc le foot on peut dire qu’elle est née dedans. Elle a d’ailleurs commencé sa carrière au Racing Strijpen, club de son père situé à Zottegem.

Comme la majorité de ses collègues, Nicky n’est "que" semi-professionnelle malgré l’ambition qu’elle a toujours eue de vouloir être une pro, elle n’est pas footballeuse à plein temps. À côté de ses cages et de ses gants elle loue des châteaux gonflables. Pas banal hein ? Comme elle.

Les châteaux gonflables c’est récent. C’était juste avant le premier confinement : "Juste avant la pandémie de COVID, nous avons essayé d’organiser des stages de sport ou de football. Ceux-ci comprenaient un château gonflable pour les petits frères et sœurs des enfants qui venaient au stage. Lorsque nous avons voulu en acheter un, le vendeur m’a surprise en me demandant si je serais intéressée par la reprise de son entreprise."

Réfléchie, elle a pris du temps en pesant le pour et le contre mais Nicky a l’âme d’une entrepreneuse, alors elle s’est jetée à l’eau : "Je veux quand même une stabilité financière. Et les jours de congé et pendant les vacances, j’ai besoin de quelque chose pour m’occuper. Je ne peux pas jouer à FIFA tout le temps. Je suis aussi entrepreneuse. J’ai donc fait le grand saut." Preuve de plus que plonger ne lui fait pas peur.

Et Nickey sait aussi se rendre indispensable en dehors des terrains : "Quand vous allez quelque part avec un château gonflable, tout le monde est heureux et joyeux. Ils aiment me voir venir, mais ils n’aiment pas partir. Si je tire la prise, la fête est finie."