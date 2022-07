Nicky Evrard : "Ce sentiment est fou ! C’est sûrement le meilleur moment de ma carrière"

La Belgique devait gagner pour se qualifier pour les quarts de finale, tout en tenant à l’œil le résultat de l’autre match du groupe, où la France a concédé le partage en fin de match face à l’Islande dans le temps additionnel. "Nous n’étions pas au courant de ce qu’il se passait dans l’autre rencontre", explique la gardienne qui avait probablement mis de côté les calculs mathématiques pour profiter de la joie au coup de sifflet final.

Les Red Flames défieront la Suède, vendredi soir, en quart de finale de l’Euro féminin 2022. Une première pour le football belge féminin. "C’est difficile d’y croire… Je ne vais pas me projeter maintenant sur les chances face à la Suède, on va d’abord profiter de l’instant présent. On pensera au quart de finale demain. Une fête de prévue ? Non pas vraiment. On a fêté cela dans le vestiaire après le match, sans faire d’excès. On n’a pas prévu de champagne, on pense à notre prochain match qui sera très important."