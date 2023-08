Nicki Minaj débarque sur les champs de bataille de Call of Duty en talons aiguilles

Combinaison rose métallique, mitraillettes roses, camion rose… Le nouveau personnage qui rejoint l’univers de Call of Duty ne risque pas de passer inaperçu. Et tant mieux, parce qu’il s’agit de Nicki Minaj et la discrétion ne fait pas partie de ses habitudes, au contraire.

À l’occasion des 50 ans du hip-hop, "COD" ajoute trois nouveaux Opérateurs jouables dans Modern Warfare 2 et dans Warzone. Au lancement de la nouvelle saison, le 2 août, le rappeur californien Snoop Dogg rejoignait les affrontements. Et un peu plus tard, 21 Savage devrait également être de la partie.