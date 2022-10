Nickelback propose le nouveau single "Those Days"

Le groupe canadien nous dévoile un nouveau single issu du prochain album Get Rollin' prévu pour le 18 novembre.

Intitulé "Those Days", cette chanson rappelle les bons souvenirs des membres du groupe dans les années 80, ainsi que les films qu’ils regardaient et la musique qu’ils écoutaient, comme Prince, Motorhead et Guns N' Roses : “Remember every t-shirt we stole, from the local mall / (Ace Of Spades by Motörhead) / Remember Guns N’Roses came out we were standing in line / Remember front row at that show, camped out all night / (Got so high Sweet Child O’Mine),”