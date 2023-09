Nickelback ne parlera plus jamais des gens qui les détestent

Chad Kroeger, le leader de Nickelback, affirme qu'il ne répondra plus jamais à la question de savoir pourquoi tant de gens détestent le groupe.

Le groupe s'est exprimé lors de la première du nouveau documentaire Hate to Love : Nickelback au Festival international du film de Toronto (TIFF) au Canada. Chad Kroeger a admis qu'il en avait assez d'aborder la question qui suit le groupe depuis des années.

Lui et les autres membres ont déjà répondu de bonne grâce aux questions incessantes des "haters". Mais Chad Kroeger explique aujourd'hui que ce nouveau film marque la fin de cette époque.

Interrogé par un journaliste de People Magazine sur la raison pour laquelle il était d'abord réticent à parler de la haine dans le documentaire, Chad Kroeger a dit : "Si quelqu'un vous mettait ce truc sous le nez tous les jours et vous disait : "Le monde entier vous déteste comme ça, le monde entier vous déteste comme-ci", qu'auriez-vous à dire à ce sujet ?"

"Chaque jour. Seriez-vous réticent à en parler ? Seriez-vous en colère ? Est-ce que vous vous en remettriez au bout d'un moment ?"

"Je m'en suis remis."

"Nous avons réalisé un documentaire que tout le monde peut regarder. Désormais, si quelqu'un pose cette question dans la presse, il peut considérer que l'interview est terminée."

"Si vous voulez mettre fin à une interview, vous n'aurez que cela à dire et ce sera tout."

Hate to Love : Nickelback a été réalisé par Leigh Brooks, qui a notamment réalisé les documentaires Terrorvision : Wired Up and Scary (2017) et The Sound of Scars (2022), un film sur Life of Agony.