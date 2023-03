Nickelback intronisé au Canadian Hall of Fame

Lundi soir (13 mars), le groupe de Chad Kroeger a été intronisé au Canadian Hall of Fame lors de la cérémonie annuelle des Juno awards.

Cette récompense précède la tournée nord-américaine 2023 récemment annoncée par Nickelback, qui débutera le 12 juin à Québec et se poursuivra jusqu’au 8 août au Belmont Park, à New York.

Lors de la cérémonie à Edmonton, c’est l’acteur Ryan Reynolds qui les a présentés en vidéo. Il a d’abord déclaré : "Il y a des millions de raisons d’être fier d’être Canadien, et ce soir, les Junos et le Canada se réunissent pour célébrer l’une d’entre elles : le talent local d’ici même en Alberta, Joni Mitchell."

La star de Deadpool a ensuite regardé la caméra d’un air perplexe, avant de poursuivre : "Quoi ? Nickelback ? Oh, j’adore Nickelback. Joni Mitchell n’était-elle pas dans Nickelback ?"

Il a ensuite présenté un montage vidéo de la carrière de Nickelback, suivi d’un autre hommage vidéo du chanteur Michael Bublé, avant que l’émission ne revienne à la cérémonie en direct, où Connor McDavid a eu l’honneur de présenter le groupe en personne.

Nickelback – le leader Chad Kroeger, le bassiste Mike Kroeger, le guitariste Ryan Peake et le batteur Daniel Adair – a été rejoint par son ancien batteur Ryan Vikedal pour accepter cet honneur.

"C’est vraiment génial d’être à Edmonton et que le meilleur joueur de hockey au monde nous remette ce prix", a déclaré le chanteur Chad Kroeger, qui a ensuite parlé des débuts du groupe dans la petite ville de Hanna, en Alberta.

Plus tard, Nickelback est remonté sur scène pour interpréter quelques-uns de ses succès, dont "Rockstar", "How You Remind Me" et "Animals".