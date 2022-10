Nickelback fait le buzz sur TikTok

La semaine dernière, Nickelback nous dévoilait un deuxième single issu du prochain album Get Rollin' prévu pour le 18 novembre. Intitulé "Those Days", cette chanson rappelle les bons souvenirs des membres du groupe dans les années 80, ainsi que les films qu’ils regardaient et la musique qu’ils écoutaient, comme Prince, Motorhead et Guns N' Roses.

On a déjà pu découvrir juste avant un premier single, "San Quentin".

Selon le chanteur Chad Kroeger, l’album s’adaptera à "toutes les humeurs" que vous pourriez avoir. Il y aura donc des titres doux et d’autres un peu plus "heavy" comme celui que vous pouvez entendre ci-dessus.

Il avouait aussi dans une autre interview avoir pris son temps pour réaliser la suite de l’album Feed the Machine sorti en 2017 car, malgré la pandémie et le temps libre, il a toujours "ressenti une certaine pression" de la part de son management pour sortir des albums, faire des tournées, et cette fois-ci, il a voulu faire les choses comme il l’entendait.