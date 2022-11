Nickelback est prêt à recevoir un flot de moqueries pour la sortie du nouvel album

Lorsque la présentatrice explique lors de l’interview que sa chanson préférée de Nickelback est " Figured You Out ", de l’album The Long Road de 2003, Chad plaisante en disant que le titre leur vaudrait d’être "interdits de concerts" à notre époque : " Pouvez-vous imaginer si nous sortions une chanson commençant par [les paroles] "J’aime ton pantalon autour de tes pieds" aujourd’hui ?'" s’exclame-t-il. "On serait remerciés en deux secondes !"

Plus tôt cette semaine, Chad Kroeger avait aussi déclaré que les gens qui pensent que Nickelback se prend trop au sérieux sont loin du compte : "Quiconque pense que nous prenons ce groupe au sérieux me fait sérieusement rire, parce que nous sommes juste quatre gaffeurs assis là à se dire : "Vous imaginez s’ils passaient ça à la radio ?". Et vous, vous le passez à la radio !" Il a également ajouté qu’il pense "qu’il y a eu une certaine déformation de ce groupe au fil des ans".

La semaine prochaine, vous aurez l’occasion de mieux découvrir cet album grâce à notre semaine découverte dans l’émission " On the Road Again ". Plusieurs titres avaient déjà été dévoilés, en amont de la sortie, comme "High Time", une sorte d’hymne au cannabis et à la vie sur la route, "Those Days" et "San Quentin".

Selon le chanteur Chad Kroeger, l’album s’adapte à "toutes les humeurs" que vous pourriez avoir. Il y a donc des titres doux et d’autres un peu plus "heavy".

Il avouait aussi dans une autre interview avoir pris son temps pour réaliser la suite de l’album Feed the Machine sorti en 2017 car, malgré la pandémie et le temps libre, il a toujours "ressenti une certaine pression" de la part de son management pour sortir des albums, faire des tournées, et cette fois-ci, il a voulu faire les choses comme il l’entendait.