Nickelback est de retour en musique !

En collaborant avec Chad Kroeger, le groupe Big Wreck pouvait s’attendre aux réactions négatives d’une partie du public, tant les critiques et moqueries sont habituelles concernant Nickelback. Pour le clip de leur dernier morceau " Middle of Nowhere ", le groupe a fait appel à l’interprète en langue des signes Brandon Isaacs afin de signer la contribution artistique du chanteur de Nickelback… mais c’était sans savoir que l’interprète était un fan et qu’il allait improviser.

A l’instar de l’équipe du film Dead Pool il y a trois ans, Isaacs, visible à partir de 1’22 sur la vidéo, a en effet profité de son temps d’apparition pour prendre la défense et exprimer son amour au groupe canadien :

" Pourquoi vous détestez tous le groupe Nickelback ? Pourquoi les détester ? Ce sont des hommes bons, ce sont des militaires, des scouts qui veulent conquérir le monde. Ils savent faire de la bonne musique. Ce sont mes amis les plus proches alors j’espère que vous comprendrez. Ce sont mes amis : Chad, William, Mike, Daniel. Ce sont de bons garçons, vous devriez les voir et acheter leurs albums. Soyons heureux et restons heureux : je me sens bien, j’espère que vous vous sentez bien. Merci et au revoir."

Une déclaration faite entièrement en ASL (American Sign Language) que seuls les initiés auront su percevoir.