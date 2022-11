Nickelback célèbre la marijuana dans son nouveau titre

Selon le chanteur Chad Kroeger, l’album s’adaptera à "toutes les humeurs" que vous pourriez avoir. Il y aura donc des titres doux et d’autres un peu plus "heavy" comme celui que vous pouvez entendre ci-dessus.

Il avouait aussi dans une autre interview avoir pris son temps pour réaliser la suite de l’album Feed the Machine sorti en 2017 car, malgré la pandémie et le temps libre, il a toujours "ressenti une certaine pression" de la part de son management pour sortir des albums, faire des tournées, et cette fois-ci, il a voulu faire les choses comme il l’entendait.

Get Rollin' tracklist :

1. San Quentin

2. Skinny Little Missy

3. Those Days

4. High Time

5. Vegas Bomb

6. Tidal Wave

7. Does Heaven Even Know You’re Missing ?

8. Steel Still Rusts

9. Horizon

10. Standing In The Dark

11. Just One More

12. High Time (Acoustic) *

13. Does Heaven Even Know You’re Missing ? (Acoustic) *

14. Just One More (Acoustic) *

15. Horizon (Acoustic) *

Un ancien titre des Canadiens, "She Keeps Me Up" de l’album No Fixed Address, est devenu viral ces derniers temps sur la plateforme TikTok.

En effet, la chanson est actuellement utilisée sur des "thirst trap posts", comprenez des extraits de vidéos où les utilisateurs se mettent à leur avantage d’un simple mouvement de cheveux…

Le groupe a d’ailleurs tenu à remercier ses fans sur Twitter : "Merci pour tout l’amour sur "She Keeps Me Up"".