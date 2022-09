Nickelback bel et bien de retour avec un nouvel album

Selon le chanteur Chad Kroeger, l’album s’adaptera à "toutes les humeurs" que vous pourriez avoir. Il y aura donc des titres doux et d’autres un peu plus "heavy" comme celui que vous pouvez entendre ci-dessus.

Il avouait aussi dans une autre interview avoir pris son temps pour réaliser la suite de l’album Feed the Machine sorti en 2017 car, malgré la pandémie et le temps libre, il a toujours "ressenti une certaine pression" de la part de son management pour sortir des albums, faire des tournées, et cette fois-ci, il a voulu faire les choses comme il l’entendait.

Le clip officiel, tourné dans un centre commercial en Colombie Britannique, paraîtra quant à lui à la mi-septembre et selon CTV News.