Nick Drake : un double album de reprises attendu cet été avec des invités exclusifs (Fontaines D.C., Aldous Harding…)

C'est la bonne nouvelle de ce début de semaine : Nick Drake sera réinterprété par une dizaine d'artistes à l'occasion d'un double album de reprises. L'occasion rêvée de (re)découvrir la sublime discographie du songwriter britannique, disparu il y a presque 50 ans à l'âge de 26 ans.

Ce double album intitulé "The Endless Coloured Ways : The Songs of Nick Drake" sortira à l'été 2023 et sera accompagné de 5 singles. Parmi les artistes présents sur le disque qui reprendront l'artiste, on retrouvera entre autres Fontaines D.C., Let's Eat Grandma, Aldous Harding, Philip Selway (le batteur de Radiohead), Ben Harper, Emeli Sandé, Bombay Bycicle Club...

Le titre de ce projet, "The Endless Coloured Ways", est tiré des paroles du morceau "From The Morning" qui figure sur "Pink Moon", le troisième ultime album de Nick Drake sorti en 1972. Enregistré de nuit lors de deux sessions en octobre 1971, "Pink Moon" fêtait, il y a deux jours, son 51e anniversaire.