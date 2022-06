Nick Celis dépité par cette 4e place : "On aurait dû gagner, c'était une chance unique pour moi d'arracher une médaille"

C'est ce qui s'appelle passer tout près de la montre en or. Au bout du suspense et d'une rencontre irrespirable, les Belgian Lions 3x3 ont raté la médaille de bronze, s'inclinant d'une courte tête, et en prolongations, contre la France. Une défaite qui les coince, comme aux Jeux Olympiques, à une frustrante 4e place.

C'est donc logiquement déçu et frustré que Nick Celis, le capitaine de route de ces Belges qui auraient sans doute mérité mieux, s'est présenté au micro de Sporza après la fin de la rencontre : "C'est vraiment dommage, c'était une chance unique d'arracher une médaille mondiale. On a trop essayé de tirer de loin, sans que ça rentre."

Complètement K.O après des prolongations harassantes moralement et physiquement, le Belge a poursuivi : "Pendant les prolongations, les deux équipes jouaient vraiment leur vie. C'est dommage qu'on s'avoue vaincu sur un bête backdoor. (NDLR : quand un joueur se fait surprendre dans son dos). Mais voilà, on a vraiment abusé du tir de loin. D'ailleurs, le seul point qu'on marque dans la prolongation c'est dans la raquette. On aurait dû trouver des solutions plus faciles pour marquer. C'est une énorme déception. Je n'ai vraiment pas les mots. Je suis quasiment à la fin de ma carrière en plus. On aurait dû gagner..."