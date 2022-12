Nick Cave, un artiste sincère, entre violence et tendresse

Décrire Nick Cave n’est pas chose facile. Son univers et unique est inclassable, mais on peut discerner des racines punk et blues, dérivant progressivement vers du pop-rock. L’artiste s’ouvre à différents styles musicaux tout au long de sa carrière. Laurent Rieppi ajoute :

Entre son premier et son dernier album, ce n’est pas le même artiste. C’est ça qu’on essaie de transmettre dans le bouquin, c’est son évolution. Quand on arrive devant une telle discographie, on peut facilement s’y perdre. Le but est vraiment de rendre accessible cette discographie pour pouvoir découvrir l’homme et l’artiste.