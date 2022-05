Nick Cave remercie les fans après le décès de son deuxième fils

Nick Cave est toujours confirmé à l'affiche de la version XL de TW Classic qui a été dévoilée la semaine dernière, avec aussi Placebo, The Smile, Courtney Barnett, Sleaford Mods et Whispering Sons. Florence + the Machine, The Kid Laroi, The Specials, Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, Sky Ferreira, Noordkaap, AG Club ainsi que Sylvie Kreusch.