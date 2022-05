Nick Cave perd un deuxième fils

Un nouveau drame frappe la famille de Nick Cave, qui vient de confirmer le décès de son fils Jethro Lazenby à 31 ans.

Jethro est né en 1991 à Melbourne et a appris à l’âge de 8 ans que son père était Nick Cave.

Il était devenu mannequin puis comédien avec des rôles en 2007 dans Corroboree et en 2011 dans My Little Princess. Il avait aussi démarré une carrière plus récente de photographe.