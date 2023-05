Nick Cave explique pourquoi il participera au couronnement du Roi Charles III

Nick Cave a défendu sa décision d’accepter une invitation au couronnement du roi Charles ce week-end, en insistant sur le fait qu’il n’est "pas monarchiste".

On a appris ce week-end que le chanteur des Bad Seeds assisterait au couronnement dans le cadre d’une délégation australienne, aux côtés du Premier ministre Anthony Albanese, du footballeur Sam Kerr et d’autres personnalités.

Sur son blog The Red Hand Files, Nick Cave a répondu à des fans qui semblaient déconcertés par sa décision d’assister au couronnement : "Qu’est-ce que le jeune Nick Cave aurait pensé de ça ? !"

"Je vais faire vite parce que je dois trouver ce que je vais porter pour le couronnement", a répondu Nick Cave dans son billet.

Il poursuit : "Je ne suis pas un monarchiste, ni un royaliste, ni un républicain. Je ne suis pas non plus déconnecté du monde ni de son fonctionnement, ni un fichu râleur au point de refuser une invitation à ce qui sera plus que probablement l’événement historique le plus important de notre époque au Royaume-Uni. Pas seulement le plus important, mais le plus étrange, le plus bizarre".

Le musicien a ensuite évoqué sa rencontre avec la reine Élisabeth II au palais de Buckingham, qu’il a qualifiée d'"embarrassante", mais que la reine elle-même "semblait presque une extraterrestre et était la femme la plus charismatique que j’aie jamais rencontrée".

"Peut-être était-ce l’éclairage, mais elle rayonnait vraiment", a-t-il poursuivi. "Lorsque j’ai raconté cette journée à ma mère – qui avait le même âge que la reine et qui, comme elle, est décédée aux alentours des 90 ans - ses vieux yeux se sont remplis de larmes."

Le chanteur a également expliqué qu’en regardant les funérailles de la reine à la télévision, il a "pleuré" lorsque le cercueil a été "dépouillé de la couronne, de l’orbe et du sceptre et qu’il a été descendu de la chapelle Saint-Georges".

"Ce que j’essaie de dire, c’est qu’au-delà des débats interminables mais nécessaires sur l’abolition de la monarchie, j’éprouve un attachement émotionnel inexplicable pour les membres de la famille royale – leur étrangeté, la nature profondément excentrique de toute cette affaire qui reflète si parfaitement la bizarrerie unique de la Grande-Bretagne elle-même", a-t-il poursuivi.

"Je suis tout simplement attiré par ce genre de choses – le bizarre, l’étrange, le spectaculaire stupéfiant, l’impressionnant".

Le musicien conclut : "Et quant à ce qu’aurait pensé le jeune Nick Cave – eh bien, le jeune Nick Cave était, avec tout le respect que je dois au jeune Nick Cave, jeune, et comme beaucoup de jeunes gens, en grande partie "dément", donc je suis un peu prudent quand il s’agit de l’utiliser comme référence pour ce que je devrais ou ne devrais pas faire. Mais il était mignon, je le reconnais. Dérangé, mais mignon."

"Donc, avec tout cela à l’esprit, j’ai hâte d’aller au couronnement. Je pense que je porterai un costume."